AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, partisinin kuruluşunuın 23.yıldönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yayınladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kılınç’ın açıklaması şöyle;

“14 Ağustos 2001de çıkılan bu kutlu yolculukta, sayısız hizmet yenilikle ülkemize çağ atlatan partimizin 23. Kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.

Geride kalan 23 yılda pek çok başarıya imza atan AK Parti ekonomiden, sağlığa iç ve dış politikada enerjiye, tarımdan ulaşıma, turizmden insan haklarına kadar pek çok alanda devrim niteliğinde çalışmalara imza atmıştır. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada “Büyük ve Güçlü Türkiye “idealine aynı ruh, inanç ve azimle yürümeye devam edeceğiz.

Bu yüce milletin gönlünde her zaman özel yeri olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bu güne kadar partimizin değişik kademelerinde hizmette bulunmuş tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyor, ahirete irtihal eden dava arkadaşlarıma da Rabbim’den rahmet diliyorum.”