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Bulunan hayvanlar sahibine eksiksiz olarak teslim edildi.

Kilis merkeze bağlı Öncüpınar Mahallesi’nde hayvancılık işiyle uğraşan K.B., 18 adet küçükbaş hayvanının kendi başlarına ağıldan çıkarak arazide kaybolduğunu fark edince durumu İl Jandarma Komutanlığı’na bildirdi. İhbar üzerine bölgede jandarma ekiplerince yapılan arama faaliyeti neticesinde 18 adet küçükbaş hayvan arazide başıboş halde bulundu.

Kilis’te kendi başlarına ağıldan çıkarak kaybolan 18 küçükbaş hayvanı, jandarma ekipleri buldu.

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