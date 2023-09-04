2022 yılının Şubat ayında kurularak Kilis’in ilk ve tek resmi hayvanları koruma derneği olan Can Pati Kilis Hayvan Hakları ve Doğa Koruma Derneği, yaptığı etkinliklerle ayrıcalık oluşturmaya devam ediyor.KİLİS (İGFA) - Kurulduğu günden bu yana yaralanmış ve hastalanmış sokak hayvanlarını alarak tedavi ettiren Can Pati gönüllüleri, ayrıca hayvan sahiplendirme görevini de üstleniyordu.

Dernek binası ihtiyacının yanı sıra hem annesi tarafından terk edilmiş yavrulara hem de ufak çaplı yaralı hayvanların tedavisini yapabilmek amacıyla bir ‘Kedi Evi’ projesine başlandı.

Dernek üyeleri arasında toplanan yardımlar ve hayvan severlerin yaptıkları bağışlar ile bu projesini hayata geçirmeyi planlayan Can Pati gönüllüleri, hummalı bir çalışma içerisine girdi.

Sokaktaki canların daha iyi yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla böyle bir proje başlattıklarını belirten Can Pati Kilis Hayvan Hakları ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Av. Şule Yakar, “Derneğimiz kurulduğu günden bu yana sürekli annesi ölmüş veya annesi tarafından terk edilmiş yavrularla karşılaşıyorduk. Bunları bir yerde muhafaza altında tutmak ve sahiplendirmek zaman alıyordu. Bu fikir doğrultusunda ‘Kedi Evi’ projesini hayata geçirdik. Daha geçtiğimiz gün 2-3 günlük olan 5 yavru kedi annesinin terk edildiği gerekçesiyle getirildi. Dernek gönüllülerimiz tarafından daha ayağa bile kalkamayan bu canların hemen karnını doyurduk ve herhangi bir hastalıklarının olup olmadığını kontrol ettik. Bu tarz çalışmalarımız devam edecektir. ‘Kedi Evi’mizin resmi açılışını sokaktaki canlarımız için anlamlı olan 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde yapacağız. Sokaktaki canlara yardımcı olmak için tüm hayvan severleri derneğimize bekliyoruz.” diye konuştu.