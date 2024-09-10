Tokat'ta karpuz fiyatları dibe vurdu! Sezon başında 50 TL olan karpuzun fiyatı, şu an 4.95 TL'ye kadar düştü. Nurhan İÇMEZ / TOKAT HABER

TOKAT (İGFA) - Tokat’ta yaz aylarının vazgeçilmezi olan karpuz, sezonun sonuna gelinirken fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşıyor. Karpuzun kilogram fiyatı, yaz başında 50 TL iken şu an 4.95 TL'ye kadar geriledi. Bu durum hem üreticileri hem de tüketicileri farklı şekillerde etkiledi. Üretimdeki artış ve sonbaharın gelişiyle birlikte tüketimdeki azalma, fiyatların hızla düşmesine neden oldu.

KARPUZDA YOĞUN ÜRETİM FİYATLARA YANSIDI Tokat'ta karpuz hasadında verim bu yıl oldukça yüksek oldu. Ancak, sonbaharın gelişiyle karpuz tüketimi azaldı ve bu da fiyatların hızla düşmesine yol açtı. Üreticiler, elde edilen yüksek rekoltenin fiyatları aşağı çekmesinden memnun değilken, vatandaşlar uygun fiyatlarla karpuz satın almaktan memnun.

MARKETLERDE KARPUZ FİYATLARI DİBE VURDU Tokat genelindeki market zincirlerinde karpuzun kilogram fiyatı 4.95 TL'ye kadar geriledi. Üretim fazlalığı ve tüketimdeki durgunluk, fiyatların düşmesinde en büyük etken olarak gösteriliyor. Yaz aylarının sona ermesiyle birlikte karpuza olan talep azaldı ve yoğun üretim, karpuzun stoklarda kalmasına neden oldu.

ÜRETİCİ ÜZGÜN, TÜKETİCİ MEMNUN Tokatlı üreticiler, sezon başında yüksek fiyatlarla satışa sunulan karpuzların, sezon sonunda bu kadar düşük fiyatlara düşmesinden dolayı endişeli. Karpuz üreticileri, emeğin karşılığını alamadıklarını ifade ederken, vatandaşlar uygun fiyatlı karpuz satın almanın keyfini çıkarıyor. Özellikle sonbahar döneminde bu fiyat düşüşü, marketlerdeki yoğun arzın bir sonucu olarak dikkat çekiyor.

FİYAT DÜŞÜŞÜNÜN SEBEPLERİ Fiyatlardaki bu hızlı düşüşün arkasındaki ana nedenler arasında üretimdeki artış ve tüketimdeki azalma yer alıyor. Özellikle Tokat gibi karpuz üretimi yapılan bölgelerde, hasadın yoğun olması ve tüketicinin karpuza olan ilgisinin azalması, fiyatların hızla düşmesine yol açtı. Üreticiler, bu durumu önümüzdeki yıllarda dengelemek için farklı çözümler arayışında.