İzmir’in Menemen ilçesinde bu yıl 2.cisi düzenlenen Uluslararası Çömlek Festivali renkli başladı.Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)

15-17 Eylül tarihleri arasında 2. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali’nde 34 ülkeden birçok çömlek ustası katılım sağlarken, Bilecik’ten Çömlekçilik Festivalinde Bilecik’i Kınık Köyünden çömlek ustaları İlhan Öztürk, Semih Baydemir ve İlker Aslan temsil ederek Kınık çömleklerini festivale katılımcılara tanıtma fırsatı bulacak.

Kınık köyünden Menemen’deki Çömlek Festivali’ne katılım sağlayan çömlek ustası İlhan Öztürk, yurt içi ve yurt dışından gelen çömlek ustalarının katıldığı festivalde Kınık köyünü ve Bilecik’i temsil etmekten çok mutlu olduğunu ifade ederek üç gün sürecek festivalde Kınık köyünde yaklaşık 145 yıldır yaşatmaya çalıştıkları çömlekçilik sanatını en iyi şekilde tanıtacaklarını belirtti.