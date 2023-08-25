Bilecik 2. Amatör lig takımlarından Kınıkspor her yıl topladığı mavi kapaklarla engelli vatandaşlara umut oluyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesinde sportif faaliyetlerini sürdüren Kınıkspor kulübü Pazaryeri Belediyesinin sosyal sorumluluk projesine destek olmak amacıyla engelli bireyler için mavi kapak kampanyasını sürdürüyor.

Kınıkspor kulübü yönetimi bu yılda kulüp üyeleri ve gönüllü vatandaşların topladığı 200 kilo mavi kapağı engelli bireylere tekerlekli sandalye kazandırmak için Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e teslim etti.

Kınıkspor Kulübü yöneticilerinden İsmail Korkut, Engelleri hep birlikte aşalım hep birlikte yürüyelim sloganıyla kulübünün her yıl mavi kapak toplayarak Pazaryeri Belediyesine teslim ettiklerini ifade etti.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin her yıl mavi kapak toplayıp engellere mavi umut olan Kınıkspor yönetimine ve kulüp üyelerine duyarlılığı için teşekkür etti.