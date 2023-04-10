Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası Başkanı Erdal Çelebi, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıcı ve can kayıplarının olduğu depremler ardından yaşanan büyük kira artışları ve getirilmesi gereken çözümlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Merve ÖZDEMİR ÇEVİK - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Konutlarda artan kira fiyatları vatandaşı zor durumda bırakırken Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan büyük deprem olası göçü de beraberinde getirdi.

Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası Başkanı Erdal Çelebi, Herkes Duysun'a özel açıklamalarda bulundu.

Başkan Çelebi, bazı gerçeklerin ortada olduğunu ve bunların iyi okunması gerektiğini ifade ederken “Artan fiyatlara karşın bizim kıyasladığımız bazı enstrümanlar var. Ama bugün rakamların ve oranların çok ciddi arttığını görüyoruz. Tabi ki bunlar sosyal devletçilikte doğru değil.” dedi.

“KENDİMİZLE OLAN PROBLEMLERİMİZİ ÇÖZMEMİZ LAZIM”

Devletin konutta yüzde 25’lik bir artışa müsaade ettiğini hatırlatan Çelebi, vatandaşlar içerisinden uyan bir kesime karşın uymayan büyük bir kesimin olduğunun da altını çizdi.

Yüzde 25’lik artışlara riayet edilmediğini söyleyen Çelebi, "Devletin aldığı kararlara saygı duymayan halk, halkın isteklerine cevap vermeyen devlet mantığı ile devam ediyoruz. Bizim kendimizle olan problemlerimizi biran önce çözmemiz gerekiyor. Yine bunun karşılığında devletimiz arabuluculuk sistemini getirdi. ‘Anlaşamadığınız durumlarda arabuluculuklara gidin mahkeme süreçlerindeki uzun soluklu adliye kapılarında beklemeden kurtulun’ dendi. Şimdi arabuluculuk sistemlerine geçildi. Bundan sonraki süreç inşallah biraz daha hızlı toparlanır" diye konuştu.

“BU ARTIŞLAR KOLAY KOLAY KIRILMAYACAK”

Kira fiyatlarındaki artışın kolay kolay kırılamayacağını da söyleyen Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası Başkanı Erdal Çelebi,“Birkaç yıl hem dünya da hem de ülkemizde ekonomi politikaları devalüasyon ve enflasyonun yüksek olacağını bize gösteriyor. O yüzden bu artışlar kolay kolay kırılmayacak.” dedi.

“BURSA’NIN BATISI HEP GÖÇÜ ALAN TARAF”

Depremden sonra oluşan göçte Bursa’nın bizzat etkilenmediğini söyleyen Başkan Çelebi, “O bölgenin insanlarının göç ettiği diğer büyük şehirlerimiz var. Örnek verecek olursak Bursa daha çok Doğu Anadolu’dan göç alıyor. Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman bölgesi biraz daha Ege tarafında göç alıyor. Bursa’nın başka bir özelliği de şu, doğudan batıya kendi içerisinde sürekli bir göç var. Batı hep göçü alan taraf" diye konuştu.

“400 KONUTTA DEPREMZEDELERİMİZİ MİSAFİR ETMEKTEYİZ”

Oda olarak yaşanan büyük depremin ardından aldıkları kararı açıklayan Başkan Çelebi, “Oda olarak aldığımız karar şuydu; depremzedelerimizden komisyon almayacağız, fiyat artışlarını tamamen durduracağız. Bununla beraber Bursa’daki gayrimenkul ve inşaat sektörü birlikte el ele vererek yaklaşık 400 tane konutu şuanda tahsis etmiş durumdayız. Elektrik, su, kira gibi hayırseverlerimizin de katkısıyla depremzedelerimizi misafir etmekteyiz.” dedi.