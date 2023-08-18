Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuk uygulamasının 1 Eylül'de başlayacağını kaydetti.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kira artışlarıyla ilgili soru üzerine Bakan Tunç, geçen yıl kira artışının yüzde 25'ten fazla olamayacağına yönelik düzenleme yapıldığını ve kiralarda yüksek artışların görüldüğünü belirtti.

Yüzde 25 artış sınırının bir yıl daha uzatıldığını anımsatan Bakan Tunç, "Kira miktarında yüzde 25'ten fazla artış söz konusu olamayacak. Önümüzdeki bir yıllık süre içerisinde" ifadelerini kullandı. Yıl başından bu yana açılan 90 bin kira davasının bulunduğunu, geçen sene bu oranın yaklaşık 45 bin olduğunu söyleyen Tunç, kira uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuk uygulamasının 1 Eylül'de başlayacağını bildirdi. Tunç, bu uygulamanın dava yükünü azaltacağını dile getirdi.

ARABULUCULUK MÜESSESİ, UYUŞMAZLIKLARI AZA İNDİRECEKTİR

Bakan Tunç, kira sözleşmesindeki "Şu tarihte boşaltacağım" ifadesinin geçersiz olduğunu, tahliye taahhüdünde bulunulması gerektiğini, bu taahhüde dayanarak tahliye davasının söz konusu olabileceğini anlattı.

Tunç, "Tahliye taahhütnamesinin geçerliliği ile ilgili tartışmalar söz konusu. Bunun noterden yapılması noktasında talepler var ya da belli bir süre tahliye taahhütlerinin geçerli olmaması yönünde bir kanuni düzenleme gerektiği yönünde görüşler var. Tüm bunların kiracı-kiralayan dengesini gözeterek düzenleme yapılması gerekir. Bu konuda bir çalışma yapmak da gerekiyor. Arabuluculuk müessesi bu uyuşmazlıkları aza indirecektir. Kiracı ile kiralayan, adliyeye düşmeden dostane, barışçıl şekilde anlaşmaya varabileceklerdir." diye konuştu.

DEPREM SORUŞTURMALARINDA 2 BİN 124 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Bu arada deprem soruşturmalarına yönelik de açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Bakan Tunç, 2 bin 124 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, şu andaki tutuklu sayısının 260 olduğunu kaydetti.

Bakan Tunç, şu ana kadar 50 davanın açıldığını, 135 sanık hakkında yargılamanın sürdüğünü belirtti.

Hasar tespit davalarında artışın söz konusu olduğunu bildiren Bakan Tunç, "22 bin 120 idari dava açıldı. Hasar tespiti ve yıkımla ilgili 16 bin 172 dava var. Süratle bunların sonuçlanması lazım. Bu anlamda bir yasal düzenleme ihtiyacımız var. TBMM açıldığında bunu da gündeme getireceğiz. Çünkü tehlike arz eden, ağır hasarlı binaların bir an önce yıkılması lazım. İtirazda olduğu için de yıkım söz konusu olamıyor. Bu anlamda bir yasal düzenleme hazırlığımız olacak" diye konuştu.