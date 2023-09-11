Bingöl Üniversitesi bünyesinde yer alan Kıraat İlmi Enstitüsü, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek ilk yüksek lisans mezunlarını verdi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Üniversitesi bünyesinde yer alan Kıraat İlmi Enstitüsü, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek ilk yüksek lisans mezunlarını verdi.

2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan bu enstitü, Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı bünyesinde eğitim vermektedir.

Akademik alandaki başarıları ve sürekli gelişimiyle dikkat çeken Bingöl Üniversitesi, 2021-2022 öğretim yılında yüksek lisans öğrenci alımı yaparak Kıraat İlmi Enstitüsü’nde eğitim gören öğrencilerini mezun etti.

Bu öğrenciler, tezlerini Dr. Öğr. Üyesi Sahip Aktaş ve Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Bedeva danışmanlığında başarılı bir şekilde savunarak enstitünün ilk yüksek lisans mezunları unvanını kazandılar.

Kıraat İlmi Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Emrullah Ülgen, mezuniyetle ilgili yaptığı açıklamada, “Enstitümüzün ilk mezunlarını vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. En yakın zamanda doktora programını da açarak bu alanda daha fazla mezun yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ise bu mezuniyetlerin büyük önem taşıdığını belirterek, Kıraat İlmi Enstitüsü’nün Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek kıraat ilmi alanına katkı sağlayacağını ifade etti. Ayrıca, bu başarıların ilahiyat alanında yetkin insanların yetişmesine katkıda bulunacağını vurguladı.