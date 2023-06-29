Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) 2023 Mayıs’a ilişkin Kiralık Konut Piyasası Görünümü araştırmasını yayımladı.İSTANBUL (İGFA) - Ülke genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı mayısta yüzde 101 oldu. Böylece nisan ayında yüzde 117 olan yıllık kira fiyatlarının yıllık artış oranı mayısta yüzde 101.39'e gerilemiş oldu. Uzmanlar fiyat artış hızının düştüğüne ancak fiyatların hala çok yüksek olmasından dolayı insanların kiralık konut bulmakta zorlandığını söyledi.

Mayıs ayında ülke genelindeki ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı 113,2 TL;ye yükseldi. Yıllık kira artış oranı İstanbul'da yüzde 109,4, Ankara'da yüzde 192,2, İzmir'de ise yüzde 150 olarak öne çıktı. Ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatları İstanbul'da 140,2 TL, Ankara'da 93,7 TL, İzmir'de ise 112,5 TL'ye yükseldi.

“KİRA FİYATLARININ ARTIŞ HIZI DÜŞTÜ”

Son dönemlerde kira fiyatlarının artmaya devam ettiğini ancak artış hızında düşüş yaşandığını söyleyen Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Koçak, “Kiralık konut fiyatlarının geçtiğimiz dönemlerde çok artması insanların alım gücünü düşürmüştür, bu normalde fiyatları aşağı yönlü hareket ettirmesi gerekirken, enflasyonun varlığı fiyatların yukarı yönlü hareket etmesini sağlamıştır. Tabi bu da artış hızının azalmasına sebep olmuştur. Yine aynı araştırmaya bakıldığında, kiralık ilan yaşı ortalamasının arttığı görülmektedir. Bu da kiralık konutların artık daha uzun süre kiraya verilemediğini göstermektedir. Talep yüksek ama kira ilan yaşı da yüksek. Bu gösteriyor ki, insanlar ilanlara girip bakıyorlar, ev arıyorlar, ancak kiralayamıyorlar” diye konuştu.