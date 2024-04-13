Kiraz üretiminde dünya lideri olan Türkiye’de 2024 yılının ilk kiraz hasadı, baharın erken gelmesiyle birlikte 2023 yılına göre bir hafta önce yapıldı.İZMİR (İGFA) - Türkiye’deki 22 milyon kiraz ağacının 2,4 milyon adedine ev sahipliği yapan Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde Kuzey Yarım Kürenin ilk kiraz hasadı yapıldı. Hasat edilen ilk kiraz açık artırmada sembolik 2 bin TL’ye satıldı.

Manisa Şehzadeler’deki kiraz ağaçlarının çiçeklenme dönemini çok güzel geçirdiğini dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, kiraz ağaçlarının 2024 yılında ihracat rekoru kırmak için bir hafta önce meyve verdiğini, 725 bin ton kiraz rekoltesinin 90-100 bin tonluk kısmını ihraç etmek ve yıllık 250 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Manisa ve İzmir’in erkenci kiraz üreten bölgeler olduğunun altını çizen Başkan Uçak, “Cumhuriyetimizin 100. Yılı olan 2023 yılında 83 bin ton kiraz ihracatı karşılığı 215 milyon dolar ihracat yapmıştık. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına da başarılı bir giriş yapmak istiyoruz. Kiraz üretiminde 725 bin tonluk rekolteyle açık ara dünya lideriyiz, ihracatta da dünyanın ilk dört ülkesi arasındayız. İhracatta da ilk üç ülke arasına girmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

ÇİN’E İHRACATIN BAŞLAMASI İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR

Türk kirazının en önemli pazarlarının Almanya ve Rusya Federasyonu olduğu bilgisini veren EYMSİB Başkanı Uçak sözlerini şöyle sürdürdü; “Hindistan, Singapur, Hong Kong gibi ülkelerde kirazımız çok seviliyor ve bu ülkelere ihracatımızı artırma potansiyelimiz bulunuyor. Türk kirazının büyük gelişim gösterebileceği pazarlardan biriside Çin. Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz Projesi ve Akdeniz Meyve Sineğinden Arındırılmış Kiraz Üretimi Projesi ile Türkiye'nin kalıntısız kaliteli kiraz üretip ihraç etmesi için çabalıyoruz. Çin, Hindistan gibi pazarlara ihracat yapabilmek için bitki sağlığı sertifikası anlaşması yapılması için Tarım ve Orman Bakanlığı temaslarını sürdürüyor. Bu adımlarla Türkiye'nin ihracat pazarlarındaki payını genişletmeyi amaçlıyoruz. Türkiye'nin, dünya kiraz ihracatında sürdürülebilir bir büyüme ve potansiyelini değerlendirmesi önceliklerimizden birisi. Şili, dünya kirazının yüzde 10'unu üretirken, yüzde 30'unu ihraç ediyor. Türkiye ise yüzde 30'unu üretip yüzde 10'unu ihraç edebiliyor. Bu paradoksu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Kiraz sezonunun üreticilerimiz, ihracatçılarımız ve ülkemiz için bereketli, hayırlı, bol ihracat yaptığımız bir yıl olmasını diliyorum.”

KİRAZ İHRACATININ LİDERİ ALMANYA

Türkiye, 2023 yılında 215 milyon dolar kiraz ihraç ederken, Almanya 95,5 milyon dolarlık Türk kirazı talebiyle zirvede yer aldı.

Taze meyve sebze ihracatında Türkiye’nin lider pazarı Rusya Federasyonu, 2023'te 43,8 milyon dolarlık Türk kirazı talebiyle zirve ortağı oldu. Kiraz ihracatında üçüncü sırada 14,2 milyon dolarlık taleple Avusturya adını yazdırdı. Türkiye, 2023 yılında 55 ülkeye kiraz ihraç ederken, ilk 10'daki diğer ülkeler; İtalya, Norveç, Hollanda, Irak, Polonya, Bulgaristan ve İngiltere şeklinde sıralandı.