Kuzey Yarımkürenin ilk kiraz hasadı Türkiye'nin erkenci kiraz üretim bölgelerinden Manisa Şehzadeler İlçesi Aşağı Çobanisa Mahallesi'nde yapıldı. Sembolik düzenlenen açık arttırmada kilosu 800 liradan alıcı buldu.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin üretiminde dünya lideri ve ihracatta güçlü bir oyuncu olduğu kirazda hasat coşkusu yaşanıyor.

Sezonun ilk kirazı, sembolik olarak düzenlenen açık artırmada kilosu 800 TL'den alıcı buldu.

KİRAZDA REKORLAR KIRDIĞIMIZ BİR YIL OLACAK

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Bugün itibariyle startını verdiğimiz kiraz sezonunun ülkemize, üreticilerimize ve ihracatçılarımıza bereket getirmesini diliyorum. Hem ülkemizin hem de Kuzey Yarımkürenin bu yılki ilk kiraz hasadını Manisa Şehzadeler ilçemizden yapıyoruz. Burası erkenci bir bölge olmasıyla bize baharın geldiğini de müjdeliyor. Geçtiğimiz yıla göre çok daha verimli ve bereketli bir kiraz sezonu geçireceğimizi söyleyebilirim. Geçen yıl 57 bin ton kiraz ihracatı gerçekleştirmiştik, bu sezon hava koşullarında bir olumsuzluk yaşamazsak rekorlar kırdığımız 80 bin ton ve 200 milyon dolar seviyelerine tekrar çıkabileceğimizi düşünüyorum.” dedi.

Başkan Uçak, “Kirazda dünya üretiminde birinci sırada yer alıyoruz ve Almanya, Rusya gibi geleneksel pazarlarımız yanında Hong Kong, Singapur, Hindistan gibi ülkelerde de Türk kirazımız çok beğeniliyor. Üreticiler, ihracatçılar, Tarım ve Orman Bakanlığımız, Enstitülerimiz ve Üniversitelerimiz ile hep birlikte hem yeni pazarlardaki payımızı artırabilir hem de yeni çeşitlerle hasat ve ihracat sezonunu uzatabilirsek kirazın tüm tarım sektöründe lokomotif ihraç ürünümüz olma potansiyeli var.” diye konuştu.

BU SENE REKOLTE BEREKETLİ: VATANDAŞ KİRAZA DOYACAK

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara da bereketli bir sezon olmasını dileyerek, Kuzey Yarımkürenin ilk kirazı yetiştiren üreten Manisa’da emeği geçen bütün çiftçilere teşekkürlerini iletti.