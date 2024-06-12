2023 – 2024 eğitim öğretim yılı sonlanırken ebeveynler için “karne hediyesi” telaşı başladı. Kötü karneye ceza vermenin, iyi karneyi de ödüllendirmenin yanlış olduğu belirtildi.İSTANBUL (İGFA) - Tüm öğrenciler ve okul çağında çocuğu olan ebeveynler için karne heyecanı başladı.

Karne hediyesi ya da cezası gündeminin yoğunlaştığı bugünlerde ebeveynlere önerilerde bulunan Uzman Psikolog Selin Karabulut Hızlan, “Ceza da ödül de doğru bir yaklaşım değil. Başarı elbette takdir edilmeli ancak derslerini aksatmamanın çocuğun görevi olduğu unutulmamalı. Övgü, teşekkür ve manevi değeri yüksek hediyeler çocuğu duygusal olarak destekleyecektir” dedi.

Kırık karnelerin de cezalandırılmaması gerektiğine değinen Uzman Psikolog Selin Karabulut Hızlan, “Birçok ebeveyn kırık karne getiren çocuğa nasıl yaklaşması gerektiğine karar veremiyor. Çocuğa sakince karnenin kötü olabileceği ve yeterli çalışmadığı için notlarının düşük olduğu anlatılabilir. Ancak çocuk asla cezalandırılmamalı. Çocuğa hayatın okulda aldığı nottan ibaret olmadığı, esas olanın öğrenmek olduğu anlatılmalı. Bu aşamada ebeveynlerin, öğrenmek istedikleri ya da öğrenirken zorlandığı konularda çocuğa yardımcı olmaları ve destek sunması çok değerli. Çocuğun öğrenme sürecini desteklemek isteyen veliler bir çalışma planı oluşturabilir, izlenebilecek içerikleri belirleyebilir, kitaplarla eğitimini destekleyebilir ya da maddi koşullar elveriyorsa özel ders aldırabilir” diye konuştu.

YAZ TATİLİ EKRAN BAŞINDA GEÇMEMELİ

Çocukları bekleyen uzun yaz tatilini verimli kullanabilmek için de önerilerini paylaşan Psikolog Selin Karabulut Hızlan “Anne babaların dikkat etmeleri gereken en önemli şey tatilde çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmek” dedi. Çocuklarda ekran kullanımına da değinen Psk. Selin Karabulut Hızlan, “Teknolojinin en büyük faydası bize zaman kazandırmasıdır. Birçok bilgiye çok kısa sürede ulaşmamızı sağlar. Çocuğun bilgi sahibi olması, daha çok araştırmasına, okumasına katkı sağlayabilir. Sosyal medya araçları sayesinde çocuğun arkadaşlarından haber alabildiğini de görüyoruz ama bu cihazların kullanım zamanı çok önemli. Eğer arkadaşlarıyla vakit geçirmek yerine elinde tabletle saatlerce oturuyorsa ya da seslendiğinizde sizinle ilgilenmiyorsa bir sorun var demektir. 6-12 yaş aralığındaki çocuklar sadece velilerinin belirleyeceği uygun zamanlarda, kısa süreli tablet ve bilgisayar kullanabilmeli. Ebeveynler çocuklara belirli hedefler vermeli. ‘Şimdi yarım saat en sevdiğin oyunu oynayabilirsin’ veya ‘Ödevlerin bittiği zaman bir saatliğine sosyal medyada vakit geçirebilirsin’ gibi yaklaşımlar işe yarayacaktır” dedi.