MASKİ Genel Müdürlüğü, Kırkağaç ilçe merkezine yeni bir içme suyu kaynağı kazandırmak amacıyla geçtiğimiz günlerde başladığı sondaj çalışmalarına devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği ve buna bağlı olarak yaşanan kuraklık nedeniyle yeraltı su kaynaklarının hızla azalmasına rağmen il genelinde vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Kırkağaç ilçe merkezindeki mahallelere yeni bir içme suyu kaynağı kazandırmak adına başladığı sondaj çalışmalarına devam ediyor. Delgi işlemlerinin devam ettiği çalışma tamamlandığında ve yeterli suya ulaşıldığında alınan numune teste gönderilecek ve olumlu sonuçlanması durumunda hat bağlantıları yapılarak mahallelerin kullanımına sunulacak.