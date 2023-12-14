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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde 2013 yılından bu yana sürdürülen “Haydi Kadınlar Manisa’ya Projesi” kapsamında Kırkağaç ilçesinden 80 kadın, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ağırlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde başlatılan ve Manisa’nın ilçelerinde yaşayan kadınların Manisa’nın tarihi, doğal ve turistik güzelliklerini görme fırsatı buldukları “Haydi Kadınlar Manisa’ya Projesi” devam ediyor.

Proje kapsamında Kırkağaç ilçesinde yaşayan 80 kadın, Manisa Büyükşehir Belediyesinin misafiri olarak Manisa’yı daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Şehzadeler ilçesinde bulunan Masal Park’ta Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Daire Başkanları Fırat Özcan, Onur Pabuççuoğlu, Sibel Alkın Kedersiz ile rehber tarafından karşılanan Kırkağaçlı kadınlar, ilk olarak Masal Park’ı gezdi. Ardından Tıp Tarihi Müzesi ile Sultan Camii’ni gezen kadınlar, akabinde Mimar Sinan’ın Manisa’daki tek eseri olan Muradiye Camii’ni ziyaret etti. Mevlevihane ve Yeni Han ziyaretlerinin ardından öğle yemeğinde ağırlanan kadınlar öğleden sonra da gezi programına devam ettiler.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Çanakkale Şehitler Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu, Atatürk Gençlik Merkezi ve Atatürk Kent Parkı’nı da gezen Kırkağaçlı kadınlar, Manisa’ya hayran kaldı. Kadınlar, kendilerini Manisa’da konuk eden Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür ettiler.