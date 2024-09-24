Manisa Kırkağaç belediyesinin düzenlemiş olduğu ‘’Kırkağaç’ın kurtuluş günü ve 46. Kavun festivali’’ etkinlikleri kapsamında sevilen grup Rubato ve rapçi Eypio sahne aldı.MANİSA (İGFA) - Kırkağaç Çam Mesire Alanı’nda gerçekleştirilen konserlerde sevilen rapçi Eypio ve Rubato sahne aldı. Her iki konsere de ilginin büyük olması dikkatlerden kaçmadı. Festivale katılan vatandaşlar, iki gün boyunca müziğin keyfini çıkardılar. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez’in de hazır bulunduğu etkinlikte açılış konuşmasını yapan Başkan Üstün Dönmez, Kırkağaç’ın kurtuluşunun 102. yılını kutlamanın onurunu dile getirdi. Dönmez, "Bu toprakların kahraman evlatlarını saygıyla anarken, Kırkağaç’ın simgesi kavunumuzu da böyle anlamlı bir etkinlikle tanıtmak bizler için büyük bir mutluluk. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederim." şeklinde konuştu. Etkinliğe Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Kırkağaç 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay Adem Şakrak ve meclis üyeleri de katıldı. Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Eypio ve Rubato’ya çiçek takdim ederken festivalin Eylül ayı sonuna kadar süreceğini ifade etti. Festival kapsamında sergi alanları ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: igf