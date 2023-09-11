Kırklareli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Emine Gürver Çetin, gözyaşları ile toprağa verildiErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bir süredir tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 49 yaşında hayata gözlerini yuman Kırklareli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Emine Gürver Çetin, mesai arkadaşları, STK’lar ve Kırklarelililer tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Belediye binası önünde düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu; kendisiyle 10 yıldır birlikte çalıştıklarını belirterek, "Gayretli, düzgün, dürüst, iyi ahlaklı, iyi huylu, özveriyle çalışan bir kardeşimizdi. İyi bir anne olduğunu, iyi bir eş olduğunu biliyorum. Hastanede bile o bizi teselli ederdi. Sevgili Emine. Seni daima hatırlayacağız. Seni seviyoruz. Hakkımız varsa sana helal olsun. Sen de bize helal et. Sen geride bıraktığın 49 yılda çok güzel hatıralarla eminim bu yolculuğa çıktın. Işıklar içinde uyu. Mekanın cennet olsun kardeşim. Hepimizin başı sağolsun" dedi.

Kapan Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında Çetin'in cenazesi Kırklareli Mezarlığı'na Vali Birol Ekici başta olmak üzere; siyasetçiler, iş insanları, sanatçılar, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda Kırklarelilinin katılımıyla dualarla toprağa verildi.