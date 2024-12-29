Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (Kırklareli TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, "Kırklareli Hardaliyesi"nin Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescili için başvuru sürecinin tamamlandığını duyurdu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) iş birliğiyle gerçekleştirilen, Trakya’nın ilk AB tescilli ürünü olmaya aday "Kırklareli Hardaliyesi" ile ilgil başvuru, bölge için bir ilk olma özelliği taşıyor.

Kırklareli TSO Başkanı Soner Ilık, tescil başvurusunun 24 Aralık 2024 tarihi itibarıyla tamamlandığını belirterek, bu sürecin başarılı bir şekilde sonuçlanması durumunda Kırklareli Hardaliyesi'nin "Trakya’nın İlk AB Tescilli Ürünü" olacağını söyledi.

AB TESCİLİ NELER GETİRECEK?

Başkan Ilık, coğrafi işaret tescilinin Kırklareli Hardaliyesi’ni uluslararası alanda daha görünür kılacağını ve AB ülkelerine ihracatı artıracağını vurguladı.

Tescille birlikte Kırklareli Hardaliyesi’nin AB pazarında rekabet avantajını artıracağını kaydeden Başkan Ilık, yerel üreticilere yeni ihracat fırsatları sunarak bölgenin ekonomik büyümesine katkı sağlayacağı gibi bölgenin tarımsal ve kültürel mirasını küresel ölçekte tanıtacağını söyledi.

Başkan Ilık, AB Coğrafi İşaret Tescil süreci başarıyla sonuçlandığında, Kırklareli Hardaliyesi’nin sadece bir yerel lezzet olmaktan çıkarak uluslararası bir marka haline geleceği ifade etti.