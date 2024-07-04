Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, Dereköy gümrük kapısının modernizasyonu ile iki ülke arasındaki ticaret hacminin artacağını söyledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (Kırklareli TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık ile Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan;Bulgaristan Cumhuriyeti Burgaz Valisi Prof. Dr. Maria Neykova, Türkiye Cumhuriyeti Burgaz Başkonsolosu Tolga Orkun, Burgaz Belediye Başkanı DimitırNikolov, MalkoTırnovo Belediye Başkanı İliyanYançev, Ruen Belediye Başkanı Ahmed Mehmed, Sungurlare Belediye Başkanı DimitırGavazov, Kameno Belediye Başkanı JelyoVardunski, Tsarevo Belediye Başkanı Doç. Dr. MarinKirov ile beraberindekileri ağırladı.



Ziyarette; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüsnü Güngör Akarca, Aytaç Yüce, Yönetim Kurulu Üyeleri Burak Özlek, Recep Bars, Ahmet Eroğlu, Meclis Üyeleri Serdar Dura ile Mustafa Bilik’te yer aldı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin artması için Dereköy Gümrük Kapısı’nın modernizasyonuna büyük önem verdiklerini ifade eden Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, “Dereköy Gümrük Kapımız ülkemizin Avrupa’ya açılan önemli kapıları arasında yer almakta olup, yolcu giriş ve çıkışları yoğun bir şekilde sürmektedir. Bunun yanında Ticaret Bakanlığımızın yürüttüğü proje ile ihracatın artırılması ve kolaylaştırılması adına Dereköy Gümrük Kapımızın TIR araçları ile ticari geçişlere açılması oldukça büyük önem arz etmektedir. Günlük olarak karşılıklı 100’er TIR’ın geçiş yapacağı Dereköy Gümrük Kapımızda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin destekleri ile başlattığımız modernizasyon çalışmalarında son aşamalara geliniyor. Bu çalışmaların tamamlanması ile başta ilimiz olmak üzere ülkemizin ekonomisinde gözle görülür artışlar olacaktır” diye konuştu