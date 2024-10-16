Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (Kırklareli TSO), Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK)Genel Sekreteri Okan Özoğlu’nun sunumu ile gerçekleştirilen “Türk Şirketleri İçin Almanya’da Yatırım ve Şirketleşme Fırsatları Bilgilendirme Toplantısı”na ev sahipliği yaptı.KIRKLARELİ (İGFA) - 14 Ekim 2024 Pazartesi günü saat 15.00’te Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya; Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Burak Özlek, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Sevgi Kalaycı,Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Proje Yöneticisi Ezgi Erdem, Kırklareli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Altıntel ile oda üyesi firmaların yetkililerinin katıldığı toplantıda; Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın faaliyetleri hakkında bilgiler verildi. Almanya’da yatırım imkanları, ihracat destekleri, şirket kurma ve teşvikler hakkında bilgilendirme yapıldı. Almanya’da ticaret ve yatırım fırsatları ele alındı.

Kırklarelili sanayicilerin rekabet gücünü ve ihracat potansiyelini artırmak amacıyla düzenlenen toplantı ile ilgili olarak açıklamada bulunan Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan; “Almanya yüksek oranda sanayileşmiş yapısı, çeşitlendirilmiş ve istikrarlı ekonomisi, AB içindeki liderlik konumu, güçlü ekonomik, sınai, ticari ve Teknolojik yapısıyla Dünya ekonomisi ve siyasetinde kilit aktörlerden bir ülke konumunda bulunuyor. Yüksek alım gücüyle ülkemiz ihracat ve ithalatında en büyük ortak olma özelliği taşıyor. Oda olarak düzenlediğimiz bu toplantıda; ihracatçı firmalarımızın rekabet gücünün artırılması, ihraç pazarlarının geliştirilmesi amacıyla Almanya'da yatırım fırsatları, teşvikler, şirket kurulumu ve şirket devirleri, Almanya'da çalışma ve yerleşim imkanları hakkında bilgiler verildi. Almanya’ya ihracat yapmak isteyenlere tavsiyelerde bulunuldu. Burada açılan fuarlar ileTürk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın hizmetleri hakkında bilgilendirmeler gerçekleştirildi” dedi.