Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası, CHP Genel Başkan Yardımcıları ile milletvekillerini ağırladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (Kırklareli TSO)Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan; CHP Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, Ticaret Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Volkan Demir, Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Bolu Milletvekili Türker Ateş, Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Kırklareli İl Başkanı Bora Terzi ile beraberindekileri ağırladı.

Kırklareli TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüsnü Güngör Akarca, Kırklareli TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Recep Bars, Ahmet Eroğlu, Kırklareli TSO Meclis Üyeleri Mustafa Bilik, Gürkan Oras ile Muhammed Kaan Bağcı’nın da yer aldığı ziyarette Kırklareli’nin mevcut durumu, sanayi, ticari ve ekonomik konuları, problemler, çözüm önerileri ve yerel gündem konuşuldu.

Ülkelerin kalkınmasının ve refah düzeyinin artmasının Ticaret ve Sanayi’den geçtiğini bildiklerini ifade eden CHP Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, Sivil Toplum Kuruluşları’nın (STK) öneminin çok büyük olduğunu belirtti. Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası’nın da istihdamın artarak, ekonominin canlanması için lokomotif görevi gördüğüne vurgu yapan Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Karatepe, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan ile Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette Kırklareli İl Başkanı Bora Terzi ile beraberindekileri ağırlamaktan son derece memnun kaldıklarını ifade eden Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan, Kırklareli’deki üretim ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi.