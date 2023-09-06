Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (Kırklareli TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Özlek, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı’yı ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık,Kırklareli’deki istihdamın arttırılarak, ekonominin canlanması için oda olarak bugüne kadar yaptıkları ve önümüzdeki günlerde gerçekleştirecekleri çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şapçı; “Fikir ortaklığında ve proje çalışmalarında her türlü çalışmaya katkıda bulunmaya hazır olduklarını söyledi.

Kırklareli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Özlek’e ziyaretlerinden dolayıteşekkür eden Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, “Oda Başkanımız ve Yönetim Kurulu’nun idaresinde ve vizyonunda Kırklareli’de ekonomik canlanmanın arttığı görülmektedir. Keşan Ticaret ve Sanayi Odası olarak kendimize düşen fikir ortaklığında ve proje çalışmalarında yanlarında olmak istiyoruz.Bu konuda her türlü katkıyı sağlamaya hazırız. Kırklareli, Türkiye’nin Avrupa’ya ve Avrupa Birliği’ne açılan iki tane kapısından birisi durumunda bulunuyor. Kırklareli’nin hem İstanbul’a yakınlığı hem de bunun yanında bakir kalabilme gibi önemli bir özelliği var. İnsanlar artık bakir yer özlemini de fazlasıyla yaşıyorlar. Son zamanlarda yapılan ulaşım imkanlarıyla daha da yakınlaşmış olması ile bunları birleştirdiğimiz zaman kıymetli bir kaynağa sahip olduğunu görüyorum. Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odamızın Yönetimi inşallah bu kaynağı kullanarak, marka değerlerini daha da güçlendirip, önümüzdeki süreçte çok daha ileri noktalara taşıyacaktır. Keşan Ticaret ve Sanayi Odası olarak da bölgemizi cazibe merkezi haline getirecek olan tüm çalışmaları sürdürmeye ve desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.