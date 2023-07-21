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“Sürdürülebilir Turizm Belgesi” bilgilendirme toplantısına katılanlara danışman firmanın uzmanı Elif Erkan tarafından belgelendirme hizmetinin kriterleri hakkında bilgiler verildi.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası’nda, “Sürdürülebilir Turizm Belgesi” hakkında bilgiler verildi Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası’nda (Kırklareli TSO) düzenlenen “Sürdürülebilir Turizm Belgesi” bilgilendirme toplantısı; Kırklareli TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serkan Keser, Kırklareli TSO Meclis ÜyesiErhan Bilgiç ile Kırklareli’de faaliyet gösteren konaklama tesislerinin sahipleri ile yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

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