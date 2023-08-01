Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası, Temmuz ayında gerçekleştirdiği işlemlerin istatistiklerini paylaştıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (Kırklareli TSO) tarafından 2023 yılı Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin istatistikleri ile ilgili olarak yaptığı paylaşımda, “Temmuz ayı içerisinde 13 firmanın kuruluşunu gerçekleştirdik. 2 adet Yerli Malı Belgesi verdik.110 Faaliyet Belgesi hazırladık.15Kapasite Raporu, 25 İhracat Dolaşım Belgesi, 3 Ekspertiz Raporu, 104 K Belgesi, 115 Sayısal Takograf Kartı verdik. Odamıza aitSosyal Medya Hesaplarımıza Temmuz ayı içerisinde toplam 211bin 699 kişi erişim sağladı" ifadelerini kullandı.