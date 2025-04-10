Edirne'de Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, minik öğrencilerle “yerel yönetimler” üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Gazi Mustafa Kemal İlkokulu 3-D sınıfı öğrencileri, Hayat Bilgisi dersinde anlamlı bir ziyarete ev sahipliği yaptı. Dersi ziyaret eden Belediye Başkanı Derya Bulut, öğrencilerle yerel yönetimlerin işleyişi, belediyelerin görevleri ve kent yaşamındaki rolleri üzerine sohbet etti.

Sınıf ortamında öğrencilerin sorularını yanıtlayan Bulut, çocukların ilgisi, merakı ve enerjisiyle umut dolu anlar yaşadıklarını belirtti. Eğlenceli ve öğretici geçen derste, çocukların yerel yönetimlere dair farkındalıklarının arttırılması amaçlandı.

Ziyaret kapsamında okulun diğer sınıflarını da dolaşan Bulut, öğretmenlerle eğitim üzerine görüş alışverişinde bulundu, öğrencilerle birebir ilgilendi.

Sınıf ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Bulut, “Bir eğitimci olarak sınıf ortamına her adım attığımda kalbim başka çarpar. Bir belediye başkanı olarak ise çocuklarımızın daha nitelikli, güvenli ve mutlu bir şehirde büyümesi için çalışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hissediyorum.” dedi.

Ziyaret sonunda okul yönetimine ve öğretmenlere misafirperverlikleri için teşekkür eden Bulut, öğrencilere de başarılarla dolu bir eğitim hayatı diledi.