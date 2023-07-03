Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (Kırklareli TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık,S.S. Boztaş Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Coşkun Uluk ile S.S. Avcılar Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Levent Vatan’ı ağırladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kooperatif Başkanları Coşkun Uluk ile Levent Vatan, Kırklareli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık’a köylerinde gerçekleştirilen Kooperatifçilik çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi.

Yapılan çalışmalar ve gelecekte yapılması planlanan projeler ile ilgili istişarelerin yapıldığı ziyarette; Kırklareli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, yakın dönemde sanayi ve ticaret alanında yapmayı planladıkları faaliyetleri ile ilgili bilgiler aktardı.

Kırklareli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, kooperatifleşme; üreticilerin ürettikleri ürünlere hak ettikleri değeri elde edebilmeleri için büyük önem taşıdığını belirterek, “Üreticilerimizin, ürettikleri ürünlere hak ettikleri değeri elde edebilmeleri için, tarımı görüp gözeten, bir merkezden tutarlı stratejiler üreten ve bunu uygulama gücüne sahip bölgesel bir yapı etrafında organize olmaları gereklidir. Günümüzde tarımsal piyasalarda güç sahibi olmak, üretimin çokluğuyla değil, ona dayanan örgütlerle sağlanabilmektedir. Dağınık bir yapıda farklı stratejiler izleyerek bireysel yapılan üretim faaliyetleri sorunların çözümünde yetersiz kalmakta, oysa planlı ve organize örgüt gücünden faydalanarak bireysel olarak çözülemeyen sorunlar kolaylıkla aşılabilmektedir" diye konuştu.

Kooperatif Başkanları Uluk ile Vatan, oda olarak yaptıkları çalışmalarından dolayı Kırklareli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık’ın şahsında tüm Yönetim Kurulu Üyeleri ile Meclis Üyeleri’ne teşekkürler ederken, Başkan Ilık ise ziyaretlerinden ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi.