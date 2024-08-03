Kırklareli’de 2024 yılı Temmuz ayı ihracatı, 2024 yılı Haziran ayına göre yüzde 34 arttı.EDİRNE (İGFA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (Kırklareli TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, 2024 yılıTemmuz ayında ilimizden yapılan İhracat’ın 2024 yılının Haziran ayına göre %34 artış, 2023 yılının Temmuz ayına göre ise ,6 azalış gösterdiğini belirterek yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:

“Kırklareli merkezli firmalar 2024Temmuz ayında 14.453 milyon dolar ihracat rakamına ulaştı. 2024 yılı Temmuz ayında ilimizden yapılan İhracat 2024 yılı Haziran ayına göre %34 artış, 2023 yılının Temmuz ayına göre ise de ,6 azalış gösterdi. 2024 yılının ilk 7 ayında Kırklareli’nden yapılan ihracat rakamı toplamı 108.663 milyon dolara yükselerek, 2023 yılının ilk 7 ayına kıyasla %8,5’lik bir azalış gösterdi.

2024 yılı Temmuz ayında Kırklareli’nden ihraç edilen ürünler olarak; Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Hazır Giyim ve Konfeksiyon, Tekstil ve Hammaddeleri, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri, İklimlendirme Sanayi, Demir ve Demir Dışı Metaller ileMobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri ön sıraya çıktı. Kırklareli’den 2024 yılı Temmuz ayında ihracat yapılan ülkeler arasında ise;Almanya, Bulgaristan, Kenya, ABD, Meksika, Belçika ve Ganagibi ülkeler ilk sırada yer aldı.”