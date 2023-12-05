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Kırklareli’de 2023 yılı Kasım ayı ihracatı 2022'ye göre yüzde 7,43 arttı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası’ndan (Kırklareli TSO)Kırklareli’den Kasım ayında gerçekleştirilen ihracat rakamları hakkında yapılan değerlendirmede bulundu.

Kırklareli merkezli firmalar 2023 Kasım ayında16 milyon doları aşan ihracat rakamına ulaşırken, 2023 yılı Kasım ayında Kırklareli'den yapılan ihracat 2023 yılı Ekim ayına göre yüzde 10,34 azalış, 2022 yılının Kasım ayına göre ise de yüzde 7,43 artış gösterdi.

2023 yılının ilk 11 ayında Kırklareli’nden yapılan ihracat rakamı toplamı 186 milyon 666 bin dolara yükselerek, 2022 yılının ilk 11 ayına kıyasla yüzde19.58’lik bir artış kaydetti.

2023 yılı Kasım ayında Kırklareli’nden ihraç edilen ürünler olarak; hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Tekstil ve Hammaddeleri, Hazır Giyim ve Konfeksiyon, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri, Demir ve Demir Dışı Metaller ile Çelik ön sıraya çıktı.

Kırklareli’den 2023 yılı Kasım ayında ihracat yapılan ülkeler arasında ise; Almanya,Bulgaristan, Romanya, Angola, Cibuti,Singapur,İtalya ve ABD gibi ülkeler ilk sırada yer aldı.