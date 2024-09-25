Kırklareli’ni Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde temsil eden, Kırklareli Belediyesi FBO Kadın Basketbol Takımı, yönetimi ve teknik heyeti ile birlikte Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut’a ziyaret gerçekleştirdi.KIRKLARELİ (İGFA) - Kırklareli Belediyesi FBO Kadın Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 2023-2024 sezonu içerisinde ilk maçları olan 01 Adana Basketbol’a karşı kazandıkları galibiyetin ardından, ÇKB Mersin Spor Kulübü’nü de mağlup ederek 2’de 2 yapan takım, ard arda gelen başarılarını Başkan Derya Bulut ile paylaştı.

Başkan Derya Bulut, konuk ettiği kadın basketbol oyuncularını, yönetimini ve teknik heyetini performanslarından dolayı kutladı. Sporcuların gözlerindeki inanmışlığı ve kararlılığı görünce mutluluğunun arttığını ifade eden Başkan Bulut, "İnanıyorum ki bu takım, alacağı nice galibiyetler ve kazanacağı nice başarılarla, güzel Kırklareli’mizi ve kıymetli hemşehrilerimizi gururlandırmaya devam edecek" dedi.

Başkan Bulut, 29 Eylül Pazar günü kendi evlerinde yapacakları Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor maçı öncesinde tüm takıma başarılar dileyerek, "3’te 3" hedefiyle takımımıza destek vermek için tüm Kırklarelili hemşehrilerini maça beklediğini de sözlerine ekledi.