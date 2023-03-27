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Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen 5 şüpheliden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çerçevesinde 17 - 23 Mart tarihleri arasında il genelinde yaptığı önleyici devriye faaliyetleri neticesinde yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 300 kaçak göçmenle birlikte 5 organizatör yakalandı.

Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 300 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

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