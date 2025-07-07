Antalya Muratpaşa Belediyesi, Kırkpınar şampiyonu Orhan Okulu için planlanan kutlamayı ileri bir tarihe erteledi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyespor’un başpehlivanı Orhan Okulu, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde altın kemeri üçüncü kez kuşanarak büyük bir başarıya imza attı. Ancak Muratpaşa Belediyesi tarafından planlanan kutlama ve karşılama töreni, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde yaşanan acı kayıplar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Bu yıl 664’üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Muratpaşa Belediyespor’un başpehlivanı, “Paşa’nın Aslanı” Orhan Okulu, altın kemeri kuşandı. 36 yaşındaki sporcu, 6 kez final yaptığı Kırkpınar’da 2015 ve 2018’in ardından üçüncü kez zirveye adını yazdırdı. Güreşlerde sırasıyla Seçkin Duman, Cengizhan Şimşek, Erkan Taş, Enes Doğan’ı yenen Okulu’nun Feyzullah Aktürk’le final mücadelesi 19 dakika sürdü. Okulu, ‘tek dalıp’ sürdüğü rakibini açık düşürerek başpehlivanlığa uzandı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehit haberleri ve adalet duygusunu zedeleyen gelişmeler nedeniyle bu başarıya yakışan coşkulu bir kutlamayı şu an için yapmanın uygun olmayacağını belirtti.

OKULU: “ALTIN KEMERİ EBEDİ SAHİBİ OLMAK İSTİYORUM”

Başpehlivan Orhan Okulu ise desteklerinden dolayı Başkan Uysal’a teşekkür ederek, “Antalya halkına kemeri götürmenin mutluluğunu yaşıyorum. Altın kemeri üst üste iki kez daha alıp ebedi sahibi olmak istiyorum” dedi.

https://twitter.com/Av_umituysal/status/1941903688303247641