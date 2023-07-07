662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri davul zurna eşliğinde ağa karşılaması ile başladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri programı Edirne Vali V. Sıdkı Zehin ve beraberindekilerin kortej yürüyüşü ile başladı.

Atatürk Anıtı'na yürüyen protokolün çelenk sunumu sonrasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program devam etti.

Söz ve bestesi eğitimci-yazar merhum Beyazıt Sansı'ya ait Kırkpınar Marşı söylendi.

Daha sonra korteje katılanlar Pehlivan Mezarlığı'na giderek dua etti.

Törene Edirne Vali V. Sayın Sıdkı Zehin, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim, Vali Yardımcısı Zafer Karamehmetoğlu, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, kurum müdürleri ile eski Kırkpınar ağaları da katıldı.

Sarayiçi Er Meydanı'nda ise güreşler minik boylarda devam ediyor.

VALİ VEKİLİ ZEHİN'DEN MESAJ

Öte yandan Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, 662. Kırkpınar Güreşleri ile ilgili yazılı bir mesaj yayınladı.

Vali Zehin mesajında, tarih ve kültür kenti Edirne'nin fethi ile başlayan ve 662 yıldır süregelen Kırkpınar'a kavuşmanın mutluğunu ve heyecanını bir kez daha yaşadıklarını belirterek, "Bu topraklarda doğan ve yüzlerce yıldan beri süregelen ata yadigârı güreşin, emek, sevgi, saygı ve inançla harmanlandığı Er Meydanı’ndan, tarihimize adını altın harflerle yazdıran nice pehlivanlar gelip geçmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de Türk güreşine büyük önem vermiş, Kurtdereli Mehmet Pehlivan’a yazdığı mektupta “Seni cihanda ün salmış bir Türk pehlivanı olarak tanıdım. Parlak muvaffakiyetlerin sırrını şu sözlerle izah ettiğini öğrendim; ‘Ben güreşte arkamda Türk Milletinin bulunduğunu ve millet şerefini düşünürüm’ bu dediğini en az yaptıkların kadar beğendim. Onun için senin bu değerli sözünü Türk sporcularına bir meslek düsturu olarak kaydediyorum. Pehlivan ömrünün tam sağlıklı ve uzun sürmesini dilerim” ifadelerini kullandı.