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CHP’li Gençay: Didim de Özlem Çerçioğlu'nu örnek alıyoruz.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İnce, son dönemde CHP’li belediye başkanlarına yönelik gözaltı ve soruşturmalara göndermede bulunarak, “Edirne Kırkpınar’da er meydanındayız. Siyaset de er meydanında yapılmalı. Hakimlerle, savcılarla, adliye koridorlarında değil” ifadelerine yer verdi.

Memleket Partisi'ni fesheden ve yeniden CHP'ye katılan Muharrem İnce, Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde yaptığı paylaşımda, “Siyaset adliye koridorlarında değil, er meydanında yapılmalı” diyerek siyasi operasyonlara tepki gösterdi. EDİRNE (İGFA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde er meydanında bulundu.

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