İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 11 ve ulusal seviyede aranan 1 suçlunun ABD, Almanya, İtalya, Fransa, Yunanistan, Karadağ, Polonya, Kosova ve Gürcistan’dan Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu. Bu kabine döneminde toplam 383 suçlunun iadesi sağlandı.ANKARA (İGFA) - Türkiye, uluslararası suçlularla mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 11 suçlu ile ulusal seviyede aranan 1 suçlunun yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini bildirdi.

İadeler, ABD, Almanya (4), İtalya, Fransa, Yunanistan, Karadağ, Polonya, Kosova ve Gürcistan’dan gerçekleştirildi. Bakan Yerlikaya, bu kabine döneminde toplam 383 suçlunun Türkiye’ye iade edildiğini vurguladı.

Operasyon, Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü INTERPOL-EUROPOL Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yürütüldü.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1937739189019132052

İADE EDİLEN SUÇLULAR VE SUÇLARI

Yakalanarak Türkiye’ye iade edilen suçlular ve işledikleri suçlar şöyle:

S.B.: Almanya’da, “Nitelikli Cinsel İstismar” suçundan kırmızı bültenle aranıyordu.

M.İ.: ABD’de, “Nitelikli Cinsel İstismar” suçundan kırmızı bültenle aranıyordu.

E.K.: İtalya’da, “Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan kırmızı bültenle aranıyordu.

R.Ş.: Yunanistan’da, “Hırsızlık, Dolandırıcılık, Birden Fazla Kişi ile Tehdit, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme ve Mala Zarar Verme” suçlarından kırmızı bültenle aranıyordu.

Ş.Ç.: Karadağ’da, “Dolandırıcılık” suçundan kırmızı bültenle aranıyordu.

E.C.Ç.: Polonya’da, “Kasten Öldürme” suçundan kırmızı bültenle aranıyordu.

E.Ö.: Fransa’da, “Kasten Öldürme” suçundan kırmızı bültenle aranıyordu.

A.A.: Almanya’da, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan kırmızı bültenle aranıyordu.

M.K.: Almanya’da, “Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkân Sağlama” suçundan kırmızı bültenle aranıyordu.

R.B.: Gürcistan’da, “Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Kasten Yaralama, Uyuşturucu, Mala Zarar Verme” suçlarından kırmızı bültenle aranıyordu.

M.B.: Almanya’da, “Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Ruhsatsız Ateşli Silahlara Mermileri Satın Alma ve Taşıma ve Bulundurma” suçlarından kırmızı bültenle aranıyordu.

A.Y.: Kosova’da, “Kasten Öldürme, Hırsızlık, Mala Zarar Verme, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma” suçlarından ulusal seviyede aranıyordu.

“TÜRK POLİSİNDEN KAÇAMAYACAKLAR”

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, “Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun, terör örgütü ve organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar!” ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya, operasyonda emeği geçen Adalet Bakanlığı ve tüm ilgili birimlere teşekkür ederek, INTERPOL-EUROPOL Daire Başkanlığı’nı tebrik etti.