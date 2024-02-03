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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hollanda tarafından Interpol Kırmızı Bülteniyle "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan uyuşturucu kartelinin elebaşı Rawi Ayi Qureshi'nin, İstanbul'da yapılan "Kartel-5" operasyonuyla yakalandığını açıkladıİSTANBUL (İGFA) - Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: "Hollanda tarafından İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan Uyuşturucu Madde Kartelinin elebaşı RAWİ ALİ QURESHI İstanbul’da yapılan “KARTEL-5” operasyonuyla yakalandı Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine asla nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız.