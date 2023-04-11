"Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Ürfi Çetinkaya ile 5 örgüt üyesi, TEM ve Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonla Sarıyer’de saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri Ürfi Çetinkaya’nın, Sarıyer’de bir adreste saklandığı öğrenildi. Belirlenen adrese akşam saatlerinde ekipler tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, kırmızı bültenle aranan ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri Ürfi Çetinkaya’nın yanı sıra aynı adreste bulunan 5 suç örgütü üyesi ile birlikte, TEM ve özel harekat polislerinin de katıldığı operasyon sonucunda, yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Şahsın; 5 Kasım 2003 tarihinde İstanbul’da 577 kilogram asetik anhidrit, 159 kilo bazmorfin, 617 kilogram eroin ve 6 Kasım 2013 tarihinde Rize’de 159 kilogram eroin maddesi ele geçirilmesi olayında uyuşturucu maddeleri ruhsatsız olarak ithal veya imal etmek suçlarından, 5 Mayıs 2013 tarihinde Artvin’de 103 kilogram eroin maddesi ele geçirilmesi olayında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak suçundan, İstanbul’da hakaret suçundan, İnterpol tarafından iki farklı dosyadan suç kaydının olduğu, ayrıca yargılandığı suçlardan kesinleşmiş 24 yıl hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.