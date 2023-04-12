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’Baron Ürfi’ lakabıyla tanınan, kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranırken İstanbul’da yakalanan uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya, adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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