Sosyal medya kavgasında 3 kişiye tutuklama Sosyal medya kavgasında 3 kişiye tutuklama

’Baron Ürfi’ lakabıyla tanınan, kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranırken İstanbul’da yakalanan uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya, adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.