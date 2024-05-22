İtalya ve Avrupa'daki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişinin gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Boyun'un yakalandığı operasyonla ilgili açıklama yaptı.ANKARA (İGFA) - İtalyan Güvenlik makamlarınca ortaklaşa yapılan çalışmalar sonucu İtalyan polisi tarafından Roma ve Milano’da operasyon düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Barış Boyun'un yakalandığı operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, "Kırmızı bültenle aranan elebaşılığını Barış Boyun’un yaptığı organize suç örgütüne yönelik KOM Başkanlığımız, Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve İtalyan güvenlik makamlarınca ortaklaşa yapılan çalışmalar sonucu İtalyan polisi tarafından Roma ve Milano’da operasyon düzenlendi. Operasyonda elebaşı Barış Boyun'un da aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 17’si Türk ve 2'si İtalyan toplam 19 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.

Firari Barış Boyun Organize Suç Örgütüne yönelik bu güne kadar İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Sakarya, ve Kütahya’ da gerçekleştirilen 26 ayrı operasyonda 317 şahıs yakalandı.

Bunlardan;175'i tutuklandı ve 100'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.