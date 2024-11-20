Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, et fiyatlarına yönelik artış haberlerinin spekülatif amaç taşıdığını ve aracılarla stokçuların bundan faydalanarak hem üreticiye hem kasaplara ve hem de tüketiciye zarar verdiğini söyledi. Çelik, vatandaşların, eti uygun fiyata satan market ve kasapları tercih etmelerini istedi.ANKARA (İGFA) - TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, yaptığı açıklama ile et fiyatları konusunda aracı ve stokçuların hem üreticiye, hem kasaplara, hem de tüketiciye zarar verdiğini söyledi.

Aracı ve stokçuların fırsatçılık yaparak gıda ürünlerinin birçoğunda fiyat artışları yaptığı artık bilinen bir gerçek olduğunu ifade eden Çelik, diğer taraftan et fiyatlarındaki artışlar daha fazla gündeme getirilmekte bu da aracı ve stokçuların işine geldiğini öne sürdü.

"Aracıların ve stokçuların bu tutumları devam ettiği sürece hiç bir tüketici kasapların kapısını çalıp 1 kg et ver diyemeyecek ve günde 1 ton et satan kasap 100 kilograma kadar düşecektir" diyen Genel Başkan Nihat Çelik, "Bu duruma düşmeden tüm kesimleri sorumluk bilinciyle davranmaya davet ediyorum. Aksi halde hem üretici hem de kasaplar birlikte zarar görecektir. Ayrıca kırmızı etteki fiyat artışı ile ilgili basında çıkan spekülatif amaçlı haberler aracı ve stokçuların iştahını kabartırken bu durum başta üreticilerimize olmak üzere kasaplara ve tüketicilere de zarar vermektedir. Bu da hem üretimin hem de tüketimin düşmesine sebep olabilecektir" diye konuştu.

Kırmızı etteki fiyat artışına yönelik spekülatif haberlere fazla itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Çelik, "Bu haberler kazanç peşinde koşan bazı kesimler tarafından çıkarılmakta ama bunun zararını yetiştiricimiz ve tüketicimiz görmektedir. Dolayısıyla tüketicilerimiz eti en uygun fiyatla satan market ve kasapları tercih etmelidir. Kuzu doğumlarının olduğu her geçiş döneminde geçici olarak fiyat artışları olabilmekte bu da yüzde 10 ‘u geçmemektedir. Stoklarda yeteri kadar hayvanımız vardır. Ancak stok yapan fırsatçılar zam geliyor algısını oluşturarak fiyatları yükseltme çabası içerisindedir. Bu çabaların bir sonucu da ithalat lobisine hizmet edilmesidir. Dönemsel olarak artış olan fiyatların önümüzdeki aylarda daha fazla artmasından ziyade düşmesini bekliyoruz" diye konuştu.