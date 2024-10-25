Kırmızı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütü mensubu Faraşin-Bedran (Kod adlı) Ramazan Aktaş Mardin’in Artuklu ilçesinde bir eve düzenlenen “GÜRZ-19” Operasyonunda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu; bölücü terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösterdiği için kırmızı kategoride aranan ve eylem hazırlığında olan terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hainlere nefes aldırmayacağız. Operasyonlarımız yılın 365 günü kararlılıkla sürecek" mesajı verdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1849694855791817099

Bölücü Terör Örgütü mensubuyla birlikte ele geçirilen malzemeler ise şöyle sıralandı:

1 adet M16 tüfek,

1 adet AKİS tüfek,

5 adet (dolu) M16 şarjörü,

5 adet (dolu) AKİS şarjörü,

4 adet el bombası,

2 adet taşınır powerbank,

3 adet dürbün,

1 adet mühimmat yeleği,

1 adet sırt çantası,

1 adet termal şemsiye,

1 adet termal güneş paneli,

4 adet hilti şarj aleti,

1 adet ses kayıt cihazı,

1 adet el feneri ele geçirildi.