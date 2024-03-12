Akfen Yenilenebilir Enerji, sahip olduğu santrallerin bulunduğu bölgelerde yaşayan kadınlara yönelik çeşitli eğitimlerin verildiği "Kırsal Bölge Eğitim Seminerleri" projesi "Enerjimiz Geleceğimiz" ödülüne layık görüldü.İSTANBUL (İGFA) - Akfen Yenilenebilir Enerji, kadınlara yönelik eğitimlerin verildiği "Kırsal Bölge Eğitim Seminerleri" programıyla 6’ncı Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde "Enerjimiz Geleceğimiz" ödülüne layık görüldü.

Ödül, düzenlenen törende Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mustafa Kemal Güngör'e takdim edildi. Böylelikle Akfen Yenilenebilir Enerji’nin, bu prestijli ödülle kadınların güçlenmesine ve toplumsal kalkınmaya sağladığı katkıları bir kez daha tescilledi.

Akfen Holding’in kurucusu olduğu Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinatörlüğünde düzenlenen program kapsamında kadınlara sağlık, hijyen, çocuk gelişimi ve dijital okuryazarlık gibi alanlarda yüz yüze eğitimler verilerek toplumsal dönüşümün önemli bir parçası olmaları hedefleniyor.

TÜRKİYE’NİN 18 İLİNDE 27 FARKLI KIRSAL BÖLGEDE UYGULANIYOR

Akfen Yenilenebilir Enerji şirketinin santral yatırımlarının bulunduğu Türkiye’nin 18 ilinde 27 farklı kırsal bölgesinde yaşayan kadınlara şimdiye kadar 2017 yılında "Evde Okullu Olduk", 2018 yılında "Önce Sağlık", 2019 yılında "Hijyen Sağlıktır" ve “Tasarruf Evimizde, Gelecek Elimizde" projeleri hayata geçirildi. 4 farklı sosyal sorumluluk projesinde toplamda 6 bin 800 kadına çeşitli konularda yüz yüze eğitim verilmiş oldu. Projelerle dolaylı olarak ulaşılan kişi sayısı ise 20 bini aştı. 2024 yılı itibariyle ise “Dijitaldeki Ayak İzimiz" projesine başlanıldı.

"Dijitaldeki Ayak İzimiz" projesiyle kırsal bölgelerde yaşayan kadınlar ve aileler, dijital platformların doğru ve güvenli kullanımı konusunda bilinçlendirilecek.

Proje, hukuksal, sosyal, fizyolojik ve psikolojik sorunların önlenmesine katkı sağlayarak toplumsal farkındalık yaratılması hedefleniyor.