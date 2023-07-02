Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, evrensel hizmet çerçevesinde yıl içinde BTK ve TÜRKSAT ile birlikte başlatılan proje ile kırsal bölgelerde yer alan binin üzerinde yerleşim yerine mobil ses ve geniş bant internet götürüleceğini söyledi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kırsal bölgelerde haberleşme altyapısını yaygınlaştırmak için çalışmaları yoğunlaştırdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Evrensel Hizmet Kanunu kapsamında bakanlık olarak yapılan yatırımlarla kırsal bölgelerde haberleşme altyapısını yaygınlaştırmak için devam eden projelerle ilgili bilgi verdi. Mobil haberleşme hizmetleriyle ilgili kırsal bölgelerde yer alan 2 bin 575 yerleşim yerine 4,5G Mobil Haberleşme Hizmetinin götürüldüğünü belirten Bakan Uraloğlu, bu yerlerin de yüzde 40 oranında yerli ve milli baz İstasyonu ULAKın kullanıldığını söyledi.

Yapılan çalışmalar kapsamında 500 binin üzerinde vatandaşa mobil haberleşme hizmetinin ulaştırıldığını açıklayan Bakan Uraloğlu, ayrıca kırsal bölgelerde 2 bin 97 yerleşim yerine de sabit ses ve internet hizmeti için gerekli altyapının kurulduğunu ve bu hizmetin vatandaşlara ulaştırıldığını kaydetti.

Bakan Uraloğlu, evrensel hizmet çerçevesinde 2022 yılı içinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve TÜRKSAT ile birlikte başlatılan projeye göre, BTK ve TÜRKSAT ile birlikte başlatılan proje ile kırsal bölgelerde yer alan binin üzerinde yerleşim yerine mobil ses ve geniş bant internet götürüleceğini, bu yerleşim yerlerinin tamamında özellikle yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın kullanılacağını ve proje tamamlandığında önceki projelerle birlikte 700 binin üzerinde vatandaşımıza mobil haberleşme hizmeti ulaştırlacağını sözlerine ekledi.