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Kırşehir FSK - Bursaspor mücadelesi Line TV ekranlarından canlı olarak yayınlandı. Mücadele ayrıca Bursaspor’un resmi YouTube hesabından izlendi.

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta 10.hafta maçında Bursaspor deplasmanda Kırşehir FSK ile karşı karşıya geldi. Yeşil-Beyazlılar Kırşehir'i 2-1 mağlup ederek puanını 26'ya yükseltti. BURSA (İGFA) - Kırşehir Ahi Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayan Kırşehir FSK takımıyla Bursaspor’un karşı karşıya geleceği mücadeleyi Erdal Yılmaz yönetirken yardımcılıklarını ise Akın Karabacak ve Çağrıcan Pazarcıklı üstlendi.

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