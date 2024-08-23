2024-2025 eğitim-öğretim sezonunun başlamasına günler kala yeni dönem için hazırlık yapan öğrenci ve veliler, kırtasiye sektöründeki yüksek fiyatlar karşısında adeta şok yaşadı. Sektör geçtiğimiz seneye göre yüzde yüzlük bir zam oranına ulaştı.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin uzun zamandır birçok sektörde mücadele ettiği yüksek enflasyon, kırtasiye sektörünü de vurdu. 2024-2025 eğitim-öğretim sezonuna günler kala yeni dönem alışverişi yapmak isteyen öğrenci ve veliler, kırtasiye ürünlerinin fiyatları karşısında şaşkınlığa uğradı.

Kırtasiye sektöründe zam oranları, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde yüz zam oranına ulaştı.

80 yaprak harita metot defterin ortalama 110 liradan satıldığı sektörde 300 yaprak harita metot defter 300 lira bandında satışa sunuluyor. Sektörde orta kalitede bir uçlu kalem 100-150 lira arasında alıcı bulurken, okul çantaları ise 600 liradan başlayan fiyatlarla adeta cep yakıyor.

SEKTÖR YÜZDE YÜZ ZAM ORANINA ULAŞTI

Kırtasiye sektöründeki fiyat artışları ile ilgili Herkes Duysun’a değerlendirmelerde bulunan Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Akif Erol, yüksek enflasyondan kırtasiye sektörünün de etkilendiğini belirterek birçok ürüne zam geldiğini açıkladı. Kırtasiye ürünlerine bu yıl yüzde 60 ila yüzde 80 arasında zam geldiğini kaydeden Erol, geçtiğimiz sene yapılan okul alışverişlerinde harcanan bin ila bin 500 liranın, bu sene vatandaşın karşısına bin 800 ila 2 bin 700 lira arasında çıkacağını ifade etti. Özel okullarda yapılan harcamaların daha yüksek olması sebebiyle buradaki oranın neredeyse yüzde yüze ulaştığını söyleyen Erol, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi kırtasiyecilerin en büyük rakiplerinin bu sene de üç harfli marketler olduğunu dile getirdi.