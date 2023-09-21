Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte cilt kuruluğu da artmaya başlar. Yapılan araştırmalar, kış aylarında cilt kuruluğunun 10 kat arttığını göstermektedir. Bu dönemde cilt, nem kaybına karşı daha hassas hale gelir ve kızarıklık, pullanma, kaşıntı gibi sorunlarla karşılaşılabilir.BALIKESİR (İGFA) - Kış aylarında cilt bakımı için dikkat edilmesi gerekenleri Makyaj ve Güzellik Uzmanı Ünzile Altıntaş anlattı.

Nemlendirici kullanımının yanı sıra cilt temizliği, güneş koruyucu kullanımı ve bol su tüketimine dikkati çeken Altıntaş, kış ayları cilt bakımı önerilerini şöyle sıraladı:

Profesyonel bakımlar: Kış aylarında ciltte tahribat yaratarak onarım sağlayan medikal bakımlar yapılabilir. Lazerle cilt soyma işlemleri, derin kimyasal ve asit peelingleri gibi işlemler cildin kalitesini artırmaya yardımcı olur.

Kış aylarında ciltte tahribat yaratarak onarım sağlayan medikal bakımlar yapılabilir. Lazerle cilt soyma işlemleri, derin kimyasal ve asit peelingleri gibi işlemler cildin kalitesini artırmaya yardımcı olur. Nemlendirme: Kış aylarında cildin nemlendirmesi için düzenli olarak nemlendirici kullanmak gerekir. Cilt tipine uygun bir nemlendirici seçilmelidir.

Kış aylarında cildin nemlendirmesi için düzenli olarak nemlendirici kullanmak gerekir. Cilt tipine uygun bir nemlendirici seçilmelidir. Temizlik: Kış aylarında cilt temizliği de oldukça önemlidir. Sabun, paraben ve renklendirici katkı maddesi içermeyen nazik bir temizleme jeli kullanılabilir.

Kış aylarında cilt temizliği de oldukça önemlidir. Sabun, paraben ve renklendirici katkı maddesi içermeyen nazik bir temizleme jeli kullanılabilir. Güneş koruyucu: Kışın karlı ve soğuk havalarda bile güneş koruyucu kullanmak önemlidir. Güneş koruyucu, cildin güneşin zararlı etkilerinden korunmasına yardımcı olur.

Kışın karlı ve soğuk havalarda bile güneş koruyucu kullanmak önemlidir. Güneş koruyucu, cildin güneşin zararlı etkilerinden korunmasına yardımcı olur. Bol su tüketimi: Cildin nem dengesini koruması için bol su tüketmek gerekir. Günde en az 8 bardak su içmeye özen gösterilmelidir.

Cildinizin ihtiyacına uygun bir nemlendirici kullanılmasının yanı sıra cildin nazik bir şekilde temizlenmesini öneren Altıntaş, "Kışın bile güneş koruyucu kullanın. Bol su için. Bu önerileri dikkate alarak kış aylarında cildinizin daha sağlıklı ve güzel görünmesini sağlayabilirsiniz" dedi.