Kış aylarının gelmesiyle birlikte birçok kişi soğuk havadan korunmak için bere ve şapka kullanmaya başlıyor. Bu durumun uzun süre havasız kalan saçları yıprattığını belirten uzmanlar, kış aylarında saç dökülmesine karşı uyarıyor.Arda ŞARU / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Kış aylarında saç dökülmesinin başlıca nedenlerinden birinin soğuk hava ve düşük nem olduğunu belirten uzmanlar, soğuk havanın saç köklerini zayıflatırken, ciltteki kan dolaşımını da olumsuz etkileyebileceğini dile getiriyor. Ayrıca, kış mevsiminde beslenme alışkanlıklarının değişmesinin de vitamin ve mineral eksikliklerine yol açabileceği, bunun da saç sağlığını olumsuz etkileyerek dökülmelere sebep olabileceği belirtiliyor.

Bere ve şapka kullanımının uzun süreli olmasının da saç dökülmesine neden olabileceğine dikkat çeken uzmanlar, saçların sürekli kapalı kalmasının, hava almasının engellenmesinin ve baş derisinde terleme gibi durumların, saç köklerinin zayıflamasına yol açabileceğini ifade ediyor.

Kış aylarında saç sağlığını korumak için bazı önlemler alınması gerektiğini dile getiren uzmanlar, öncelikle şapka ve bere gibi aksesuarların düzenli olarak çıkarılması ve baş derisinin hava almasına izin verilmesinin önemli olduğunu kaydediyor. Ayrıca, dengeli beslenmenin ve yeterli su tüketiminin saç dökülmesine karşı faydalı olacağı belirtiliyor.