Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine 1913 yılında Yugoslavya'dan göç edip ve 1936 yılında boza üretimine başlayan dedelerinin kurduğu dükkanda 88 yıldır değişmeyen lezzetiyle boza üretmeye devam ediliyor.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’te 88 yıldır değişmeyen lezzetiyle kış aylarının vazgeçilmez içeceği Boza’nın üretimine başlanıldı

Havaların soğumasıyla kış aylarının vazgeçilmez içeceği Boza’nın üretimine Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde başlanılırken besin deposu olan ve buğday, mısır unu, şeker, su ile üretilen boza soğuk havalarda faydaları saymakla bitmiyor.

Zengin enerji ve vitamin içeriği kalsiyum, demir, fosfor mineralleri bakımından zengin içecek olan boza bağışıklık sistemini de güçlendiriyor.

Pazaryeri'nde 4 kuşak olarak dedesinin kurduğu dükkanda boza, helva ve dondurma üretimi gerçekleştiren İsmail Soydan, kış aylarında 88 yıldır aynı lezzetle ürettikleri bozayı Bilecik, Bursa, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kütahya başta olmak üzere birçok ilde müşterilerine ulaştırıyor. Düzce’den Pazaryeri ilçesine boza içmeye gelen Servet Gökmen’de Pazarcık Soydan Bozasını çok beğendiğini belirterek herkese tavsiye etti.