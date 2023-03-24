"Sürdürülebilir yarınların arkasında İzocam var" mottosuyla denizlere yelken açan İzocam Yelken Takımı, bu yıl katıldığı kış trofelerinde ödüle doymuyor.İSTANBUL (İGFA) - İzocam Yelken Takımı, EAYK Kış Trofesi’nin yanı sıra Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'ndaki başarılarıyla da dikkat çekti.

En son katıldığı EAYK Kış Trofesi’nde 2’ncilik ödülü alan başarılı İzocam Yelken Takımı, MIYC Kış Trofesi’ndeki yarışlarda da şu ana kadar 2’ncilik ve 4’üncülük ödüllerini evine taşıdı.

Çeşme Marina ev sahipliğinde gerçekleşen EAYK Kış Trofesi’nde 3. ayak yarışları 11-12 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleşti.

İzocam Yelken Takımı, altı etaptan oluşan ve her ayağı iki günü kapsayan yarışların ilk ayağına teknik sebeplerle katılmadı. İkinci ayağı deprem nedeniyle ertelenen trofenin geçtiğimiz haftasonu gerçekleşen 3. ayağında ise başarılı bir performans sergileyen İzocam Yelken Takımı, yarış sonunda 2'ncilik ödülünü almaya hak kazanarak podyuma çıktı.

Bu arada Muğla'nın Marmaris ilçesinde 14’üncü kez düzenlenen MIYC Kış Trofesi de bu yıl Türkiye'nin yanı sıra Romanya ve Rusya'dan 27 yelkenli yat ile 300 sporcu katıldı. 6 etaptan oluşan ve her ayağı iki günü kapsayan trofenin üçüncü ayağında 2’ncilik ödülünü alarak podyuma çıktı.

Hatırlanacağı gibi, başarılı takım, ikinci ayak yarışları depremlerden dolayı ertelenen trofenin, 21-22 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleşen ilk ayağında ise 4’üncülük ödülünü evine taşımıştı.