Yaz aylarının bitişiyle birlikte turizm sektöründe kış hazırlıkları hız kazandı. Deniz, kum ve güneş sezonunun sona ermesiyle birlikte tatilciler rotalarını karla kaplı dağlara ve kış turizmi merkezlerine çevirmeye başladı.İSTANBUL (İGFA) - Kış turizmine olan ilgi, özellikle pandemi sonrası dönemde giderek artarken, oteller ve turizm acenteleri de erken rezervasyon fırsatları sunarak misafirlerine avantajlar sağlıyor.

Özellikle Uludağ, Kartalkaya, Palandöken ve Erciyes gibi Türkiye’nin önde gelen kayak merkezleri, bu kış da ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

KIŞ TURİZMİ İÇİN TAVSİYELER

Rotana Turizm Genel Müdürü Ahmet Fevzioğlu, kış turizmine olan ilgiyi değerlendirirken, tatilcilerin son yıllarda kayak merkezlerine olan talebinin ciddi oranda arttığını vurguladı. Fevzioğlu, "Yaz tatili kadar artık kış tatili de birçok insanın vazgeçilmezi haline geldi. Özellikle pandemi sonrası doğayla iç içe, açık hava aktivitelerine olan ilgi hızla yükseldi. Bu ilgi, kayak merkezlerinin yanı sıra termal oteller ve dağ otellerine de yansıdı" dedi.

Fevzioğlu, kış turizminin sadece kayak ve snowboard ile sınırlı olmadığını belirterek, "Misafirlerimize geniş bir yelpazede aktiviteler sunuyoruz. Kayak dışında snow tubing, kar motoru turları, doğa yürüyüşleri gibi farklı etkinliklerle tatillerini zenginleştirebilecekleri fırsatlar sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kış sezonu öncesi yapılan erken rezervasyonların önemine de değinen Fevzioğlu, "Erken rezervasyon yaptıran misafirlerimiz hem ekonomik avantajlardan faydalanıyor hem de yer bulma konusunda sorun yaşamıyorlar. Özellikle popüler kayak merkezlerinde kış sezonunda yer bulmak oldukça zor olabiliyor. Bu nedenle, kış tatilini planlayan herkesi erken rezervasyon fırsatlarımızdan yararlanmaya davet ediyoruz" dedi.