TatilBudur, 2025 kayak erken rezervasyon verilerini açıkladı. Kış tatili planlamalarının geçen seneye göre artışta olduğunu söyleyen Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barış Nefesoğlu, son dakika rezervasyon alımlarının daha yüksek oranda olacağını dile getirdi.İSTANBUL (İGFA) - TatilBudur; havaların soğumasıyla birlikte kış turizmini değerlendirdi. TatilBudur Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barış Nefesoğlu geçen senelere oranla yılbaşı tatili ve sonrası için kayak tatiline yönelik taleplerde artış olduğunu belirtti.

Barış Nefesoğlu, özellikle fiyat artışından etkilenmek istemeyen tatilcilerin, erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak için kendilerine başvurduklarını ve tatil planlarının genellikle 3 gece 4 gün olarak tercih edildiğini söyledi.

Nefesoğlu,“Bu sene kar yağışının erken başlaması bu yönde ilgiyi artırdı. Palandöken Kartalkaya başta olmak üzere Uludağ, Sarıkamış ve Erciyes’te yine misafirlerimizin tercih ettiği lokasyonlar arasında yer alıyor. Bununla beraber tüketiciler erken rezervasyon fırsatlarından faydalanmaya çalışıyor. Fakat mevsimsel konjonktüründe tedirginliğiyle yine son dakika rezervasyon alımları daha yüksek oranda olacağını düşünmekteyiz.” açıklamasında bulundu.